Technology & Strategy
Den genomsnittliga totalersättningen för Managementkonsult in United Arab Emirates på Technology & Strategy varierar från AED 486K till AED 690K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Technology & Strategys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$150K - $178K
United Arab Emirates
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$132K$150K$178K$188K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Managementkonsult på Technology & Strategy in United Arab Emirates ligger på en årlig total ersättning på AED 690,005. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Technology & Strategy för Managementkonsult rollen in United Arab Emirates är AED 486,003.

