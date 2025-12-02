Företagskatalog
TechnipFMC
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Civilingenjör

  • Alla Civilingenjör löner

TechnipFMC Civilingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Civilingenjör in United States på TechnipFMC varierar från $126K till $173K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TechnipFMCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$137K - $162K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$126K$137K$162K$173K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Civilingenjör inlämningars hos TechnipFMC för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på TechnipFMC?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Civilingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Civilingenjör på TechnipFMC in United States ligger på en årlig total ersättning på $172,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TechnipFMC för Civilingenjör rollen in United States är $126,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för TechnipFMC

Relaterade företag

  • FDM Group
  • Kainos
  • AQR Capital Management
  • Arconic
  • EPAM Systems
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technipfmc/salaries/civil-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.