Technicolor
Technicolor Chef för mjukvaruutveckling Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Technicolors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$152K - $177K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$141K$152K$177K$197K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Technicolor?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Technicolor in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £147,258. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Technicolor för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United Kingdom är £105,184.

