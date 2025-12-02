Riskkapitalist-ersättning in India på Tech Mahindra uppgår till ₹368K per year för U1. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tech Mahindras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
