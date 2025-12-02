Företagskatalog
Tech Mahindra
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Riskkapitalist

  • Alla Riskkapitalist löner

Tech Mahindra Riskkapitalist Löner

Riskkapitalist-ersättning in India på Tech Mahindra uppgår till ₹368K per year för U1. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tech Mahindras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$4.1K - $4.9K
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lägg till ersättningJämför nivåer

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Tech Mahindra?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Riskkapitalist erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Medarbetare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Riskkapitalist på Tech Mahindra in India ligger på en årlig total ersättning på ₹452,613. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tech Mahindra för Riskkapitalist rollen in India är ₹318,797.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tech Mahindra

Relaterade företag

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.