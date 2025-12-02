Företagskatalog
Tech Mahindra
  • Löner
  • Teknisk programchef

  • Alla Teknisk programchef löner

Tech Mahindra Teknisk programchef Löner

Teknisk programchef-ersättning in United States på Tech Mahindra varierar från $138K per year för U2 till $125K per year för U3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tech Mahindras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Tech Mahindra?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Tech Mahindra in United States ligger på en årlig total ersättning på $250,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tech Mahindra för Teknisk programchef rollen in United States är $130,000.

