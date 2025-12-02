Tech Mahindra Teknisk programchef Löner

Teknisk programchef-ersättning in United States på Tech Mahindra varierar från $138K per year för U2 till $125K per year för U3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tech Mahindras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus U1 Associate Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- U2 Technical Program Manager $138K $138K $0 $0 U3 Senior Technical Program Manager $125K $125K $0 $0 U4 Team Lead $ -- $ -- $ -- $ --

Senaste löneinlämningar

