Teamworks
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Dataingenjör

  • Canada

Teamworks Dataingenjör Löner i Canada

Medianersättningspaketet för Dataingenjör in Canada på Teamworks uppgår till CA$214K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teamworkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Totalt per år
CA$214K
Nivå
hidden
Grundlön
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
0-1 År
Vilka är karriärnivåerna på Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataingenjör på Teamworks in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$281,646. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teamworks för Dataingenjör rollen in Canada är CA$204,288.

