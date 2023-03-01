Företagskatalog
TDCX
TDCX Löner

TDCXs löner varierar från $11,390 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $42,870 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på TDCX. Senast uppdaterad: 9/20/2025

$160K

Försäljning
Median $42.9K
Administrativ assistent
$26.3K
Affärsanalytiker
$33.6K

Affärsutveckling
$30K
Kundservice
$23.6K
Kundserviceoperationer
$28.6K
Informationsteknolog (IT)
$14.7K
Marknadsföring
$37.2K
Marknadsföringsoperationer
$36.5K
Rekryterare
$11.4K
Mjukvaruingenjör
$15.1K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på TDCX är Försäljning med en årlig total ersättning på $42,870. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TDCX är $28,558.

