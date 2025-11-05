Företagskatalog
Tata Group
Tata Group Chef för mjukvaruutveckling Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Greater Bengaluru på Tata Group uppgår till ₹9.42M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹9.42M
Nivå
L5
Grundlön
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bonus
₹524K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Tata Group?
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Group omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Tata Group in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹11,970,911. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Group för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Greater Bengaluru är ₹9,253,615.

