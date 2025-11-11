Företagskatalog
Tata Group
Tata Group Backend Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Backend Mjukvaruingenjör in Greater Bengaluru på Tata Group uppgår till ₹3.01M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.01M
Nivå
L3
Grundlön
₹3.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Tata Group?
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Group omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend Mjukvaruingenjör på Tata Group in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹3,867,089. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Group för Backend Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹2,652,402.

