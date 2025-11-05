Företagskatalog
Tata Group Mjukvaruingenjör Löner i Chennai Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Chennai Metropolitan Area på Tata Group uppgår till ₹1.72M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
Totalt per år
₹1.72M
Nivå
L3
Grundlön
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
5 År
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Group omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Group in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på ₹2,248,234. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Group för Mjukvaruingenjör rollen in Chennai Metropolitan Area är ₹1,565,876.

