Tata Group
Tata Group Kemisk ingenjör Löner i Greater Amsterdam Area

Den genomsnittliga totalersättningen för Kemisk ingenjör in Greater Amsterdam Area på Tata Group varierar från €61.3K till €87.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Group omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kemisk ingenjör på Tata Group in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig total ersättning på €87,511. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Group för Kemisk ingenjör rollen in Greater Amsterdam Area är €61,333.

Andra resurser