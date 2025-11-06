Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater London Area på Tata Consultancy Services varierar från £46.3K per year för C2 till £74.7K per year för C4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater London Area uppgår till £47.9K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
£ --
£ --
£ --
£ --
C1
£ --
£ --
£ --
£ --
C2
£46.3K
£46.3K
£0
£0
C3A
£53.9K
£53.9K
£0
£1.5
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
