Tata Consultancy Services
  Löner
  Mjukvaruingenjör

  Alla Mjukvaruingenjör löner

  Ireland

Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Ireland

Mjukvaruingenjör-ersättning in Ireland på Tata Consultancy Services varierar från €47.6K per year för C2 till €77.9K per year för C3A. Det yearliga medianersättningspaketet in Ireland uppgår till €69.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Instegsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
Assistant Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
IT Analyst
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
Assistant Consultant
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Systemingenjör

Webbutvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Consultancy Services in Ireland ligger på en årlig total ersättning på €86,016. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Mjukvaruingenjör rollen in Ireland är €43,505.

