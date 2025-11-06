Företagskatalog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Greater Seattle Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Seattle Area på Tata Consultancy Services varierar från $95.3K per year för C1 till $87.3K per year för C4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $106K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$95.3K
$92.8K
$0
$2.5K
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$98.3K
$96.3K
$0
$2K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Systemingenjör

Webbutvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Consultancy Services in Greater Seattle Area ligger på en årlig total ersättning på $134,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Seattle Area är $111,500.

Andra resurser