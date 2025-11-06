Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på Tata Consultancy Services varierar från ₹398K per year för C1Y till ₹1.48M per year för C5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹443K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
