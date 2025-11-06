Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hyderabad Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på Tata Consultancy Services varierar från ₹398K per year för C1Y till ₹1.48M per year för C5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹443K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Instegsnivå ) ₹398K ₹395K ₹1.7K ₹867 C1 Assistant Engineer ₹626K ₹622K ₹1.5K ₹2.5K C2 IT Analyst ₹979K ₹961K ₹4.9K ₹13.5K C3A Assistant Consultant ₹1.65M ₹1.63M ₹0 ₹10.9K Visa 4 Fler nivåer

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( INR ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Tata Consultancy Services ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar Skicka in ny titel