Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Delhi Area på Tata Consultancy Services varierar från ₹413K per year för C1Y till ₹1.06M per year för C4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Delhi Area uppgår till ₹743K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
₹413K
₹410K
₹1.6K
₹1.4K
C1
₹756K
₹726K
₹0
₹30.3K
C2
₹1.19M
₹1.14M
₹0
₹53.3K
C3A
₹1.74M
₹1.7M
₹2.1K
₹36.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
