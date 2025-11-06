Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dallas Area på Tata Consultancy Services varierar från $80.5K per year för C1Y till $109K per year för C4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $95K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
$80.5K
$79.2K
$0
$1.3K
C1
$77.4K
$76.2K
$0
$1.3K
C2
$99.1K
$97.4K
$0
$1.7K
C3A
$106K
$103K
$1.5K
$1.6K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
