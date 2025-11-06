Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dallas Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dallas Area på Tata Consultancy Services varierar från $80.5K per year för C1Y till $109K per year för C4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $95K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Instegsnivå ) $80.5K $79.2K $0 $1.3K C1 Assistant Engineer $77.4K $76.2K $0 $1.3K C2 IT Analyst $99.1K $97.4K $0 $1.7K C3A Assistant Consultant $106K $103K $1.5K $1.6K Visa 4 Fler nivåer

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

