Mjukvaruingenjör-ersättning in Cleveland-Akron (Canton) Area på Tata Consultancy Services varierar från $85.5K per year för C1 till $104K per year för C3B. Det yearliga medianersättningspaketet in Cleveland-Akron (Canton) Area uppgår till $94K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$85.5K
$83K
$0
$2.5K
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
