Företagskatalog
Tata Consultancy Services
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Cleveland-Akron (Canton) Area

Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Cleveland-Akron (Canton) Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Cleveland-Akron (Canton) Area på Tata Consultancy Services varierar från $85.5K per year för C1 till $104K per year för C3B. Det yearliga medianersättningspaketet in Cleveland-Akron (Canton) Area uppgår till $94K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$85.5K
$83K
$0
$2.5K
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Systemingenjör

Webbutvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Consultancy Services in Cleveland-Akron (Canton) Area ligger på en årlig total ersättning på $116,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Mjukvaruingenjör rollen in Cleveland-Akron (Canton) Area är $83,700.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tata Consultancy Services

Relaterade företag

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Se alla företag ➜

Andra resurser