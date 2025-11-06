Företagskatalog
Tata Consultancy Services
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Chile

Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Chile

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Chile på Tata Consultancy Services uppgår till CLP 35.42M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Totalt per år
CLP 35.42M
Nivå
C3A
Grundlön
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Tata Consultancy Services?
Block logo
+CLP 54.61M
Robinhood logo
+CLP 83.8M
Stripe logo
+CLP 18.83M
Datadog logo
+CLP 32.96M
Verily logo
+CLP 20.72M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Systemingenjör

Webbutvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Consultancy Services in Chile ligger på en årlig total ersättning på CLP 56,497,620. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Mjukvaruingenjör rollen in Chile är CLP 35,417,335.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tata Consultancy Services

Relaterade företag

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Se alla företag ➜

Andra resurser