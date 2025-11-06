Företagskatalog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner i Brazil

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Brazil på Tata Consultancy Services uppgår till R$110K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Tata Consultancy Services
Software Engineer
hidden
Totalt per år
R$110K
Nivå
C2
Grundlön
R$110K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$401.4
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Tata Consultancy Services?
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Systemingenjör

Webbutvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Consultancy Services in Brazil ligger på en årlig total ersättning på R$177,710. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Mjukvaruingenjör rollen in Brazil är R$109,594.

