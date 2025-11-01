Företagskatalog
Tata Consultancy Services
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Tata Consultancy Services Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Tata Consultancy Services varierar från ₹483K per year för C1Y till ₹2.27M per year för SP1. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹684K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Instegsnivå)
₹483K
₹480K
₹2.7K
₹0
C1
Assistant Engineer
₹554K
₹551K
₹2.7K
₹0
C2
IT Analyst
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹18.3K
C3A
Assistant Consultant
₹1.48M
₹1.47M
₹0
₹6.2K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Systemingenjör

Webbutvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tata Consultancy Services in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,266,698. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹684,132.

