Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Cybersäkerhetsanalytiker Löner

Cybersäkerhetsanalytiker-ersättning på Tata Consultancy Services varierar från ₹602K per year för C1 till ₹2.13M per year för C3A. Det yearliga medianersättningspaketet uppgår till ₹751K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹602K
₹602K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.13M
₹2.13M
₹0
₹0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Cybersäkerhetsanalytiker på Tata Consultancy Services ligger på en årlig total ersättning på ₹2,132,429. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Cybersäkerhetsanalytiker rollen är ₹751,347.

