Projektledare-ersättning in United States på Tata Consultancy Services varierar från $99.6K per year för C3A till $111K per year för C4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $104K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus C1Y $ -- $ -- $ -- $ -- C1 $ -- $ -- $ -- $ -- C2 $ -- $ -- $ -- $ -- C3A $99.6K $98.8K $0 $800 Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Tata Consultancy Services ?

