Tata Consultancy Services
  • Löner
  • IT-teknolog

  • Alla IT-teknolog löner

  • Mexico

Tata Consultancy Services IT-teknolog Löner i Mexico

Medianersättningspaketet för IT-teknolog in Mexico på Tata Consultancy Services uppgår till MX$244K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Totalt per år
MX$244K
Nivå
C1Y
Grundlön
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Tata Consultancy Services?
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Informationsteknolog (IT)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Tata Consultancy Services in Mexico ligger på en årlig total ersättning på MXMX$8,932,909. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för IT-teknolog rollen in Mexico är MXMX$4,664,256.

Andra resurser