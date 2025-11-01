Företagskatalog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Kundserviceoperationer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundserviceoperationer på Tata Consultancy Services varierar från ₹815K till ₹1.16M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹934K - ₹1.09M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundserviceoperationer på Tata Consultancy Services ligger på en årlig total ersättning på ₹1,162,184. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Kundserviceoperationer rollen är ₹814,522.

