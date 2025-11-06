Affärsanalytiker-ersättning in Canada på Tata Consultancy Services varierar från CA$91.9K per year för C2 till CA$114K per year för C3B. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$96.3K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)