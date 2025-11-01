Företagskatalog
Tata Consultancy Services
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Affärsoperationer

  • Alla Affärsoperationer löner

Tata Consultancy Services Affärsoperationer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Affärsoperationer på Tata Consultancy Services varierar från SGD 94.6K till SGD 134K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tata Consultancy Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Affärsoperationer inlämningars hos Tata Consultancy Services för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+SGD 75.7K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.7K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tata Consultancy Services omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Affärsoperationer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsoperationer på Tata Consultancy Services ligger på en årlig total ersättning på SGD 134,344. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tata Consultancy Services för Affärsoperationer rollen är SGD 94,625.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tata Consultancy Services

Relaterade företag

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Se alla företag ➜

Andra resurser