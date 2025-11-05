Företagskatalog
Tango
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Mjukvaruingenjör Löner i Warsaw Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Warsaw Metropolitan Area på Tango uppgår till PLN 346K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tangos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 346K
Nivå
Senior
Grundlön
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tango omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tango in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på PLN 463,932. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tango för Mjukvaruingenjör rollen in Warsaw Metropolitan Area är PLN 313,940.

Andra resurser