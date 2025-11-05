Företagskatalog
Tango
Tango Mjukvaruingenjör Löner i Ukraine

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Ukraine på Tango uppgår till UAH 4.01M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tangos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Totalt per år
UAH 4.01M
Nivå
hidden
Grundlön
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Tango?
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tango omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tango in Ukraine ligger på en årlig total ersättning på UAH 6,209,528. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tango för Mjukvaruingenjör rollen in Ukraine är UAH 3,920,156.

