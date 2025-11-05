Företagskatalog
Tango
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Canada

Tango Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tangos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Vi behöver bara 4 fler Mjukvaruingenjör inlämningars hos Tango för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tango omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tango in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$233,218. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tango för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$233,218.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tango

Relaterade företag

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Se alla företag ➜

Andra resurser