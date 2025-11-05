Företagskatalog
Sysco
Sysco Datavetare Löner i Greater Houston Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in Greater Houston Area på Sysco uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Syscos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Totalt per år
$120K
Nivå
L3
Grundlön
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Sysco?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Sysco in Greater Houston Area ligger på en årlig total ersättning på $150,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sysco för Datavetare rollen in Greater Houston Area är $121,000.

