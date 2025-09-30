Företagskatalog
Syfe
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Syfe Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Syfe uppgår till ₹35.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Syfes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Totalt per år
₹35.9K
Nivå
L4
Grundlön
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Bonus
₹876
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Syfe?

₹160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Syfe in India ligger på en årlig total ersättning på ₹69,114. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Syfe för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹34,467.

Andra resurser