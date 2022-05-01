Swvl Löner

Swvls löneintervall sträcker sig från $6,139 i total kompensation per år för en Revisor på den nedre änden till $138,153 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Swvl . Senast uppdaterad: 8/20/2025