Swisscom
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • DevOps-Ingenjör

  • Switzerland

Swisscom DevOps-Ingenjör Löner i Switzerland

DevOps-Ingenjör-ersättning in Switzerland på Swisscom varierar från CHF 124K per year för Software Engineer till CHF 155K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Switzerland uppgår till CHF 138K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swisscoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Swisscom?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en DevOps-Ingenjör på Swisscom in Switzerland ligger på en årlig total ersättning på CHF 162,891. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swisscom för DevOps-Ingenjör rollen in Switzerland är CHF 133,141.

