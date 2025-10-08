DevOps-Ingenjör-ersättning in Netherlands på Swisscom varierar från €56.5K per year för Software Engineer till €79.8K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Netherlands uppgår till €63.8K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swisscoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
