DevOps-Ingenjör-ersättning in Greater Zurich Area på Swisscom varierar från CHF 124K per year för Software Engineer till CHF 159K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Zurich Area uppgår till CHF 133K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swisscoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
