Swiss Re
Swiss Re Cybersecurity Analyst Löner

Medianersättningspaketet för Cybersecurity Analyst på Swiss Re uppgår till CHF 147K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiss Res totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 147K
Nivå
L3
Grundlön
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Swiss Re?

CHF 134K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Cybersecurity Analyst på Swiss Re ligger på en årlig total ersättning på CHF 176,288. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiss Re för jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen är CHF 149,108.

