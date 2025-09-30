Företagskatalog
Swiss Re
Swiss Re Investmentbanker Löner

Medianersättningspaketet för Investmentbanker in United States på Swiss Re uppgår till $230K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiss Res totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Totalt per år
$230K
Nivå
-
Grundlön
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
4 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Investmentbanker på Swiss Re in United States ligger på en årlig total ersättning på $750,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiss Re för Investmentbanker rollen in United States är $220,000.

