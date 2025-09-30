Företagskatalog
Swiss Re
Swiss Re Affärsanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Affärsanalytiker in Switzerland på Swiss Re uppgår till CHF 124K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiss Res totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 124K
Nivå
Senior
Grundlön
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 16.8K
År på företaget
8 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Swiss Re?

CHF 134K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Swiss Re in Switzerland ligger på en årlig total ersättning på CHF 142,219. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiss Re för Affärsanalytiker rollen in Switzerland är CHF 124,110.

