Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Swiggy varierar från ₹2.04M per year för L6 till ₹10.95M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹3.83M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
