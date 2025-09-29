Företagskatalog
Swiggy
Swiggy Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Swiggy varierar från ₹2.04M per year för L6 till ₹10.95M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹3.83M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
Software Engineer I(Instegsnivå)
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
Software Engineer II
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
Software Engineer III
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
Software Engineer IV
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Swiggy in India ligger på en årlig total ersättning på ₹10,951,845. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiggy för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,625,741.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Swiggy

