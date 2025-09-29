Swiggy Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in India på Swiggy varierar från ₹4M per year för L6 till ₹10.93M per year för L11. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹8.37M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L6 Product Manager I ₹4M ₹2.88M ₹971K ₹155K L7 Product Manager II ₹4.9M ₹4.5M ₹282K ₹119K L8 Product Manager III ₹6.81M ₹5.15M ₹1.5M ₹166K L9 Product Manager IV ₹6.98M ₹5.95M ₹610K ₹414K Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( INR ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Swiggy ?

