Produktchef-ersättning in India på Swiggy varierar från ₹4M per year för L6 till ₹10.93M per year för L11. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹8.37M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)