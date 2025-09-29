Produktdesigner-ersättning in India på Swiggy varierar från ₹5.17M per year för L7 till ₹4.64M per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹3.95M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹5.17M
₹4.6M
₹566K
₹0
L8
₹4.64M
₹4.64M
₹0
₹0
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
