Swiggy
  • Löner
  Alla Produktdesignchef löner

  • Alla Produktdesignchef löner

Swiggy Produktdesignchef Löner

Produktdesignchef-ersättning in India på Swiggy uppgår till ₹7.26M per year för L9. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹5.72M - ₹6.79M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesignchef på Swiggy in India ligger på en årlig total ersättning på ₹7,257,263. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiggy för Produktdesignchef rollen in India är ₹5,284,547.

Andra resurser