Företagskatalog
Swiggy
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Managementkonsult

  • Alla Managementkonsult löner

Swiggy Managementkonsult Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Managementkonsult in India på Swiggy varierar från ₹15.63M till ₹21.88M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹16.91M - ₹19.67M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹15.63M₹16.91M₹19.67M₹21.88M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Managementkonsult inlämningars hos Swiggy för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

₹13.94M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Managementkonsult erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Managementkonsult bei Swiggy in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹21,875,463. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Swiggy für die Position Managementkonsult in India beträgt ₹15,625,331.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Swiggy

Relaterade företag

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alla företag ➜

Andra resurser