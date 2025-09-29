Företagskatalog
Swiggy
Swiggy Information Technologist (IT) Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Information Technologist (IT) på Swiggy varierar från ₹19.89M till ₹28.27M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹22.52M - ₹25.64M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹19.89M₹22.52M₹25.64M₹28.27M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

₹13.94M

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Swiggy está en una compensación total anual de ₹28,274,429. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiggy para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) es ₹19,887,946.

Andra resurser