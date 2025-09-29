Företagskatalog
Swayable
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

Swayable Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på Swayable uppgår till $225K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swayables totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Medianpaket
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Totalt per år
$225K
Nivå
Engineering Manager
Grundlön
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Swayable?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Chef för mjukvaruingenjörer at Swayable in United States sits at a yearly total compensation of $231,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swayable for the Chef för mjukvaruingenjörer role in United States is $225,000.

