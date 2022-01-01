Företagskatalog
Strategy by PwC Löner

Strategy by PwCs löner varierar från $20,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $333,858 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Strategy by PwC. Senast uppdaterad: 10/26/2025

Managementkonsult
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Revisor
$77.6K
Affärsanalytiker
$65.6K

Datavetare
$70.4K
Produktdesigner
$118K
Produktchef
$318K
Projektledare
$216K
Mjukvaruingenjör
$20K
Lösningsarkitekt
$91.8K
Riskkapitalist
$254K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Strategy by PwC är Managementkonsult at the Principal level med en årlig total ersättning på $333,858. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Strategy by PwC är $164,375.

