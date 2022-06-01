Företagskatalog
Strategic Education
Strategic Education Löner

Strategic Educations löner varierar från $52,260 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $180,900 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Strategic Education. Senast uppdaterad: 10/26/2025

Produktchef
Median $137K
Administrativ assistent
$52.3K
Chef för datavetenskap
$181K

Produktdesigner
$73.6K
Mjukvaruingenjör
$58.5K
Den högst betalda rollen som rapporterats på Strategic Education är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $180,900. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Strategic Education är $73,630.

