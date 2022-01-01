Stratasys Löner

Stratasyss löneintervall sträcker sig från $54,270 i total kompensation per år för en Maskiningenjör på den nedre änden till $224,661 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Stratasys . Senast uppdaterad: 8/23/2025