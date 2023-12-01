Strapi Löner

Strapis löneintervall sträcker sig från $47,923 i total kompensation per år för en Produktchef på den nedre änden till $80,685 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Strapi . Senast uppdaterad: 8/23/2025